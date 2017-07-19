Auto Italia: Federauto, quadro norme Ue crea sconcerto, dar retta al mercato

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 gen - "Il risultato di quest'anno conferma l'inefficacia di una politica di incentivazione discontinua e confusa, ma soprattutto di un quadro normativo europeo che continua ad essere ideologizzato e che ha creato sconcerto sul mercato - soprattutto nella parte di privati e societa' - che ha mostrato di non gradire l'auto elettrica se non con il sostegno di un massiccio contributo pubblico, impossibile da sostenere sul lungo periodo". Lo ha affermato Massimo Artusi, presidente Federauto, a commento dei dati sulle immatricolazioni del 2025 in Italia che invita l'Ue a "dar retta al mercato".

"Se riguardo al tema di incentivazione e' ormai tanto indiscutibile quanto ineluttabile mettere mano alla politica fiscale italiana, terminando la stagione dei bonus, non contribuisce a diradare la confusione l'annuncio del nuovo pacchetto normativo presentato dalla Commissione a seguito della richiesta - dei governi e dei produttori - di una maggiore flessibilita' nel Regolamento CO2" secondo Federauto. "L'abbattimento del 10% delle emissioni della CO2 lasciato alle motorizzazioni termiche - continua Artusi - certamente non corrisponde alla domanda reale del mercato, cosi' come continua ad essere irrealistico pensare di ridurre del 90% le emissioni (al terminale di scarico) mediante la diffusione massiva delle Bev considerato che nel mercato Ue la quota delle Bev si aggira intorno al 18% dell'immatricolato'.

fon

(RADIOCOR) 02-01-26 19:34:36 (0466) 5 NNNN