Auto: Aniasa, Fiat Panda si conferma la vettura piu' noleggiata in Italia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 gen - Secondo l'analisi per utilizzatore, nel noleggio a lungo termine, confrontando le quote di mercato del noleggio ai privati e di quello ad aziende del 2025 con i quattro anni interi precedenti, si nota che la quota dei privati e' andata calando a partire dal 2021: di 4 punti nel 2022, per poi scendere ancora di 4,4 punti nel 2023, arrivando a una market share del 14,4%. Un primo segnale di ripresa si e' invece registrato nel 2024, con una risalita di 2,3 punti fino al 16,7% di quota.

Quest'anno la quota dei privati ha raggiunto il 20,9%, tornando ad avvicinarsi ai livelli del 2021. Vale la pena di sottolineare che nella prima parte dell'anno scorso (fino a maggio) il noleggio a privati ha sofferto dell'ingiusta discriminazione sugli incentivi. Quasi 80 noleggi su 100 nel 2025 rimangono comunque appannaggio dei clienti aziendali. Il dato del noleggio alle imprese e' sempre salito di quota fino al 2023, mentre a partire dal 2024 si e' attestato su livelli leggermente inferiori.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, nel noleggio a lungo termine di auto la piu' diffusa nel 2025 e' quella a benzina (comprese le mild hybrid) con una quota del 41%. Calo molto evidente, invece, per le diesel: -19,9% (anche in questo caso comprese le mild-hybrid) nell'intero anno 2025, che hanno ridotto la loro quota di mercato al di sotto del 28%, con un volume inferiore alle 100.000 unita' (l'anno scorso costituivano invece l'alimentazione piu' diffusa nel Nlt).

Nel 2025 c'e' stato il sorpasso da parte delle auto a benzina. Le 'ibride vere', ossia full e plug-in, nel 2025 hanno cumulativamente raggiunto il 22,6% del mercato del noleggio a lungo termine. In particolare, le full hybrid sono rimaste stabili rispetto al tasso di crescita del mercato Nlt (la media generale e' stata di +11,6%), mentre le plug-in hybrid sono state invece protagoniste di un'avanzata senza precedenti: +97,8%, raggiungendo una quota di mercato del 12,9% (9,7% per le full hybrid). Le auto elettriche continuano a crescere in maniera importante nel noleggio a lungo termine: +39,4% nel 2025. La quota delle Bev nel Nlt ormai e' attorno al 7%, contro quella del totale mercato che viaggia al 5%. Le auto a gas sono in crescita (+113,5% nel 2025) ma comunque rimangono confinate su volumi e quote di mercato trascurabili (poco piu' dell'1,5%), contrariamente a quanto avviene nel mercato dei privati. Nei veicoli commerciali leggeri, il diesel si mantiene su percentuali di valore assoluto: supera l'82% nell'intero anno, ma la tendenza al calo e' evidente (sul 2024 ha perso 7 punti). I mezzi commerciali a benzina sono risaliti all'8,5%. Gli 'ibridi veri' valgono poco piu' del 2% di market share, quindi sono quasi inesistenti: circa 1.500 immatricolazioni totali da gennaio a dicembre (1.277 full hybrid, 206 plug-in hybrid). I veicoli elettrici, infine, hanno ripreso a correre nella seconda parte dell'anno, dopo l'accentuata flessione nel primo semestre. Il risultato del 2025 e' dunque molto positivo: +86,7%. Quest'anno sono stati targati 3.472 Bev. La quota di mercato dei veicoli commerciali a corrente e' attorno al 5,6%.

Infine, nel noleggio a breve termine, benzina (sotto al 44% di quota nel quarto trimestre, ma al 58,2% nei 12 mesi del 2025), diesel (14,7%), full hybrid (11,9%) e plug-in hybrid (9,4%) si spartiscono quasi tutto il mercato delle auto. Le immatricolazioni di auto a benzina nel Nbt sono in crescita (+12,3%), quelle delle diesel sono calate del 39,2% nell'anno. Tra i veicoli commerciali leggeri, il noleggio a breve termine evidenzia una scelta pressoche' obbligata verso il diesel: l'82,2% di quota di mercato, assolutamente allineata a quella del noleggio a lungo termine. Nemmeno il benzina e' preso in considerazione da questo canale, con una quota addirittura di poco superiore ai 3 punti. Ibridi e a gas sono praticamente sconosciuti in questo canale, mentre quelli Bev stanno diventando ormai l'unica alternativa al diesel: quota del 10,6% nel 2025.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 11-01-26 11:28:57 (0180) 5 NNNN