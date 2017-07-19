Auto: Anfia, dicembre positivo per autocarri e trainati, in calo autobus -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 gen - Nell'intero 2025 si contano 27.709 libretti di circolazione di nuovi autocarri, il 2,8% in meno rispetto al 2024, e 15.254 libretti di circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti (+14,2% rispetto a gennaio-dicembre 2024), cosi' ripartiti: 1.362 rimorchi (-0,1%) e 13.892 semirimorchi (+15,8%). Per gli autocarri, nell'intero 2025 tre su quattro aree geografiche registrano una variazione negativa: piu' significativa nel Nord-Est (-9,8%) e piu' lieve nelle regioni del Centro (-0,4%) e nel Nord-Ovest (-0,1%), mentre l'area Sud e Isole realizza una crescita contenuta (+0,3%). Per classi di peso, nel 2025 mantengono segno positivo soltanto i veicoli sopra le 3,5 e fino a 5 tonnellate (+91,5%).

Registrano un calo a doppia cifra i veicoli sopra le 5 e fino a 8 tonnellate (-15%) e i veicoli sopra le 8 e fino a 12,5 tonnellate (-11,4%), mentre riportano una flessione minore i veicoli pesanti sopra le 16 tonnellate (-2,7%) e i veicoli sopra le 12,5 e fino a 16 tonnellate (-1,3%). Ancora, nell'intero anno, gli autocarri rigidi registrano una lieve crescita dello 0,9%, mentre i trattori stradali chiudono a -6,6%. Nello stesso periodo, in rialzo i veicoli da cantiere (+6,4%) e registrano una variazione negativa i veicoli stradali (-4%). Analizzando il mercato per alimentazione, nel 2025 la quota di mercato dei veicoli alimentati a gas risulta dell'1,5% (era dell'1,7% a gennaio-dicembre 2024), per un totale di 412 unita', mentre gli autocarri elettrici e ibridi gasolio/elettrico rappresentano il 2,2% del totale (lo 0,9% a gennaio-dicembre 2024). In riferimento ai veicoli trainati, nel 2025 si confermano in crescita a doppia cifra le regioni del Nord-Ovest (+21,4%), il Nord-Est (+15,6%) e l'area del Sud e Isole (+11,8%), mentre il Centro si ferma a +5,1%. Le marche estere totalizzano 8.807 libretti di circolazione (+20,2%); variazione positiva anche per le marche nazionali (+6,8%), con 6.447 libretti.

Nell'intero 2025, i libretti di autobus rilasciati sono 5.508 (-15,9% rispetto a gennaio-dicembre 2024). Nel cumulato restano in crescita soltanto gli autobus e midibus turistici (+62,8%), mentre calano gli autobus adibiti al Tpl (-27,7%), i minibus (-23,4%) e, con una flessione piu' contenuta, gli scuolabus (-3,7%). Secondo l'alimentazione, la quota di mercato degli autobus alimentati a gas e' del 19,6% a gennaio-dicembre 2025 (era del 22,9% nel 2024), mentre gli elettrici, ibridi gasolio/elettrico e ibridi metano/elettrico rappresentano il 31% (30,8% a gennaio-dicembre 2024). A livello territoriale, infine, nell'intero 2025 le immatricolazioni registrano una flessione a doppia cifra del Sud e Isole (-25,3%), nelle regioni del Nord-Ovest (-15,6%) e nelle regioni del Centro (-10,8%), mentre la flessione e' lieve nel Nord-Est (-0,6%).

Com-Fla-

(RADIOCOR) 18-01-26 15:26:08 (0343) 5 NNNN