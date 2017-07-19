Auto: Altavilla, Europa vicina a punto non ritorno se non si sposta scadenza 2035

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 dic - Se l'Unione Europea dovesse mantenere la scadenza del 2035 per lo stop alle immatricolazioni di auto con motori termici, "ci arriveremmo come mercato europeo con il 40/50% in meno in termini di immatricolazioni rispetto al record del 2017". Lo ha detto Alfredo Altavilla, Special Advisor per l'Europa del colosso automobilistico cinese Byd, parlando a Sky Tg4 Business. Per il manager, l'industria automobilistica europea e' "alla vigilia di punto di non ritorno", ma le modifiche al Green deal, come quelle proposte dal Cancelliere tedesco Merz a nome delle case tedesche, permetterebbero di evitare "il collasso a cui vanno incontro l'industria e il mercato stesso". Rispetto alle tecnologie, la "Cina e' avanti di 10/15 anni e non solo sull'elettrificazione, ma anche sui sistemi di intelligence onboard", ha detto Altavilla.

"L'Europa, come gli Usa, pero' ha scelto di non vedere questa minaccia e ora e' a un punto di non ritorno". A dimostrarlo, secondo il manager, e' la scelta di VolksWagen di produrre le auto piccole direttamente in Cina. Operazioni come questa "potrebbero pero' essere uno degli ultimi tentativi per recuperare il gap di competenze" con il Dragone.

