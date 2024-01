Assofranchising: Alberto Cogliati nuovo presidente

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 gen - Alberto Cogliati, segretario generale di Assofranchising, e' il nuovo presidente dell'associazione. La decisione e' stata presa all'unanimita' dal Consiglio direttivo dell'associazione che rappresentanza il franchising italiano aderente a Confcommercio-Imprese per l'Italia in seguito alla promozione di Dario Baroni al ruolo globale di senior vice president Iombu Markets (international operated markets business unit) di McDonald's. 'Il franchising ha dimostrato di essere un settore particolarmente competitivo tanto da valere l'1,6% del PIL italiano. Il nostro obiettivo come Associazione e' di erogare servizi mirati e capaci di rispondere alle esigenze di un mercato sempre piu' veloce e competitivo. Le sfide economiche, ambientali, e tecnologiche legate anche all'intelligenza artificiale sono quelle che, come organizzazione, vogliamo cogliere per rafforzare la nostra rete e il nostro posizionamento', ha detto Cogliati che, da gennaio 2021 e' segretario generale di Assofranchising e Ad di Aif Servizi. In precedenza, ha lavorato in societa' di franchising immobiliare come Pirelli RE, Tree Real Estate ed Engel&Volkers.

Ars

