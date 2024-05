Confindustria Piemonte: premio a 7 tesi laurea su best practice aziendali su Esg -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 mag - I rappresentanti del mondo accademico, nella commissione di valutazione che sara' formata entro il 31 ottobre, saranno affiancati dagli imprenditori che compongono il tavolo di lavoro sostenibilita' di Confindustria Piemonte, rappresentanti di Unioncamere Piemonte, rappresentanti di Confindustria Piemonte e un rappresentante di Bper Banca. La presentazione delle tesi dovra' avvenire entro il 31 gennaio 2025. La premiazione e' prevista il successivo 31 marzo.

L'iniziativa "rappresenta un'importante occasione per valorizzare il ruolo centrale della sostenibilita' nello sviluppo economico del Piemonte. Il premio, a cui siamo orgogliosi di partecipare, mira a selezionare le migliori tesi di laurea incentrate sul tema della sostenibilita', premiando i giovani talenti che si distinguono per originalita', rigore metodologico e capacita' di ispirare nuove idee per un futuro piu' sostenibile. Il progetto si inserisce in un contesto in cui la sostenibilita' sta assumendo un'importanza sempre maggiore, sia a livello locale che internazionale", ha detto il presidente di Unioncamere Piemonte, Gian Paolo Coscia, sottolineando che "il premio rappresenta un contributo concreto per promuovere la cultura della sostenibilita' tra le imprese piemontesi e per diffondere le migliori best practices in materia di responsabilita' sociale e ambientale e la sinergia tra il mondo accademico, imprenditoriale e bancario che caratterizza il premio rappresenta sicuramente un valore aggiunto fondamentale'. Nell'ambito del progetto, Bper Banca "vuole essere motore della transizione verso un mondo piu' sostenibile. Il network con importanti player del territorio come Confindustria Piemonte, Unioncamere Piemonte e le tre Universita' piemontesi per promuovere la cultura della sostenibilita' rafforza la nostra mission in una regione strategica per la nostra banca", ha detto Rosalia Spagnarisi, responsabile territoriale corporate direzione regionale Nord Ovest dell'istituto.

