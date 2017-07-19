Asi: al via intesa strategica commissari straordinari Taranto e Terra dei Fuochi

Costellazioni satellitari a servizio monitoraggio ambientale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 dic - Una sinergica azione di monitoraggio e controllo sull'area vasta di Taranto e sulla Terra dei Fuochi utilizzando l'eccellenza tecnologica delle costellazioni satellitari italiane. E' l'obiettivo dell'Accordo quadro tra l'Agenzia spaziale italiana e i commissari straordinari per l'area di Taranto e la Terra dei fuochi, presentato nella Sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio. All'evento hanno partecipato il presidente dell'Asi, Teodoro Valente, il commissario per l'area di Taranto, Vito Felice Uricchio e il subcommissario per la Terra dei fuochi, Nino Tarantino.

L'accordo, si legge in una nota, punta a mettere a punto azioni di monitoraggio ambientale integrato basato, in particolare, sul satellite iperspettrale Prisma, i sistemi radar avanzati di Cosmo-SkyMed e la nuova e rivoluzionaria costellazione Iride.

"L'accordo di oggi legato agli interventi di bonifica e riqualificazione del territorio previsto - ha commentato il presidente dell'Asi, Valente - e' la dimostrazione che una visione d'insieme tra piu' soggetti ed enti costituiscono il percorso piu' efficace per azioni comuni, analisi affidabili e per lo sviluppo di nuovi approcci operativi".

