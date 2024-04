Ascensori: mercato da 25mld $ nel 2024, vola anche grazie a norme Ue case green

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 1 apr - Il mercato globale degli smart elevator, vale a dire gli ascensori di ultima generazione, superera' i 25 miliardi di dollari di fatturato nel corso del 2024 e entro i prossimi 6 anni, si prevede che i ricavi sfioreranno i 47 miliardi con una crescita media annuale sopra il 10%. A spingere la crescita, secondo stime di Research and Markets, anche le decisioni dell'Ue in tema di case green. Sull'onda dell'obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio a prendere piede sono le soluzioni tecnologiche, compresi i cosiddetti ascensori intelligenti. E in Europa i mercati principali sono Spagna e Italia, che da sola vanta circa un milione di ascensori in esercizio.

Accanto all'Europa, a spingere il mercato l'America e ancor piu' l'Asia dove, secondo il report, soprattutto Corea, Cina e Thailandia, svolgeranno un ruolo chiave. 'Gli ascensori di ultima generazione non sono piu' semplici collegamenti tra piani, bensi' promotori di un futuro all'insegna dell'innovazione e della sostenibilita'', dice Fernando Munoz, Direttore Strategy, Transformation & Marketing di KONE Italy & Iberica illustrando i dati.

Dall'efficienza energetica all'applicazione dell'intelligenza artificiale, fino alla gestione smart del cosiddetto 'people flow' i principali trend. L'ascensore del futuro sara' touchless call, integrando lo smartphone con l'ascensore; Green Efficiency con materiali a basso impatto ambientale; Destination Control, ottimizzando il flusso di persone; IT Technology, per manutenzione organizzata dall'intelligenza artificiale.

ami

