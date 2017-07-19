Armani: Confesercenti, un gigante e protagonista assoluto della moda

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 set - 'Con la scomparsa di Giorgio Armani perdiamo un gigante, un protagonista assoluto che ha fatto la storia della moda italiana e internazionale, contribuendo a rendere il nostro stile un punto di riferimento mondiale di creativita' ed eleganza'. Lo dice Nico Gronchi, presidente Confesercenti.

'Un grande stilista ma anche un grande imprenditore, capace di unire talento, visione e capacita' manageriale e di lasciare un segno indelebile nel Made in Italy. Nel corso della sua carriera ha costruito un modello di impresa riconosciuto e ammirato in tutto il mondo, creando occupazione per migliaia di persone e generando un impatto economico rilevante. E' stato un autentico ambasciatore della nostra cultura nel mondo: la sua eredita' rimarra' patrimonio duraturo per le generazioni future', aggiunge.

