Argentina: torna su mercato debito internazionale con bond in dollari

Obbligazioni a 4 anni e tasso del 6,5% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 dic - Il governo argentino torna sul mercato internazionale del debito con una emissione in dollari americani a quattro anni. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia, Luis Caputo. Queste obbligazioni, con un tasso d'interesse del 6,5%, saranno le prime emesse da Buenos Aires dal 2018. L'Argentina sta attualmente negoziando un prestito di circa 7 miliardi di dollari con alcune banche e deve far fronte a scadenze di debito superiori a 4 miliardi di dollari a gennaio.

