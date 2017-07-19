Argentina: peso e titoli di stato in rally dopo vittoria elettorale di Milei

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 ott - Valuta e titoli di Stato dell'Argentina sono in deciso rialzo in avvio di settimana in scia alla netta vittoria elettorale del presidente Javier Milei. I rendimenti del debito in dollari del Paese sono scesi sotto il 10%, riflettendo un'impennata dei prezzi, dopo che La Libertad Avanza di Milei ha ottenuto quasi il 41% dei voti nelle elezioni legislative di domenica.

Il peso si e' rafforzato di circa il 6%, attestandosi a 1.405 per un dollaro all'apertura delle contrattazioni a Buenos Aires lunedi'. La vittoria di Milei, rappresenta un sollievo per gli obbligazionisti, che temevano che il suo governo esaurisse le riserve in dollari necessarie per i rimborsi, nonostante i 40 miliardi di dollari di sostegno promessi dagli Stati Uniti. Buenos Aires aveva bruciato scarse riserve di valuta estera nel tentativo di sostenere il peso nelle ultime settimane. Il prezzo del bond argentino con scadenza al 2035 e' salito di 14 centesimi, arrivando a 71 centesimi per dollaro, mentre il titolo 2029 e' aumentato di oltre 10 centesimi, a 85 centesimi, i livelli piu' alti da quando Milei e' diventato presidente nel 2023, dopo il default del 2020. L'Argentina deve rimborsare circa 18 miliardi di dollari di debito in valuta estera nel prossimo anno, inclusi 4 miliardi a gennaio.

