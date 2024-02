Arabia Saudita: dopo il calcio punta sul tennis, alleanza tra fondo sovrano Pif e Atp -2

La classifica dei tennisti si chiamera' Pif Atp Ranking (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 feb - In particolare, il fondo saudita diventera' partner ufficiale della classifica Atp, che ora si chiamera' ufficialmente Pif Atp Ranking, e sara' associato "ai tornei Atp di Indian Wells, Miami, Madrid, Pechino e dalla fine dell'anno alle Finals, oltre che alle Next Gen Finals, organizzate a Jeddah fino al 2027"."La nostra partnership strategica con Pif segna un momento importante per il tennis. E' un impegno condiviso per promuovere il futuro di questo sport", ha affermato.

Massimo Calvelli, amministratore delegato dell'Atp.

