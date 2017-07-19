Appalti: la Top 10 delle aggiudicazioni della settimana

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 nov - 1 - ATI MARIOTTI COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO), FIORI COSTRUZIONI SRL, GRAZIANO BELOGI SRL Ente appaltante: COMMISSARIO DELEGATO EVENTI METEOROLOGICI SETTEMBRE 2022 PROVINCE DI ANCONA E PESARO-URBINO - OCDPC 922/2022 - PRESIDENTE DELLA REGIONE MARCHE Oggetto: Accordi quadro, di interventi per la messa in sicurezza del territorio danneggiato dagli eventi meteorologici verificatesi a partire dal 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, finalizzata alla stipula di corrispondenti 19 accordi quadro, finanziati con fondi O.C.D.P.C. n. 922/2022 e s.m.i. - Lotto 1 Cassa di espansione sul fiume Nevola in localita' Pontelucerta nei comuni di Corinaldo e Trecastelli Importo di gara: 15.408.000 Data aggiudicazione: 12/06/2025 2 - UBALDI COSTRUZIONI SPA Ente appaltante: COMMISSARIO DELEGATO EVENTI METEOROLOGICI SETTEMBRE 2022 PROVINCE DI ANCONA E PESARO-URBINO - OCDPC 922/2022 - PRESIDENTE DELLA REGIONE MARCHE Oggetto: Accordi quadro, di interventi per la messa in sicurezza del territorio danneggiato dagli eventi meteorologici verificatesi a partire dal 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, finalizzata alla stipula di corrispondenti 19 accordi quadro, finanziati con fondi O.C.D.P.C. n. 922/2022 e s.m.i. - Lotto 2 Manutenzione straordinaria e sistemazione idraulica del fiume Misa con asportazione materiale alluvionale, e completamento asportazione legnami vegetazione, ricostruzione ed allargamento arginature Importo di gara: 11.844.126 Data aggiudicazione: 12/06/2025 3 - ATI CONSORZIO STABILE VALORI SCARL (CAPOGRUPPO), SADDEMI COSTRUZIONI SRL, FEGOTTO COSTRUZIONI S.R.L.

Ente appaltante: COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA - EX LEGIBUS N. 116/2014 E N. 164/2014 Oggetto: Patto per il Sud/FSC 21-27 - Sciacca - Intervento risolutivo della stabilita' del viadotto Cansalamone Importo di gara: 10.151.721 Importo di aggiudicazione: 6.854.461 Data aggiudicazione: 11/11/2025 4 - C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.

Ente appaltante: EDMA RETI GAS DI ANCONA Oggetto: Id 4581 Procedura aperta per stipula di un accordo quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti gas metano, ripristini stradali, supporto al pronto intervento con reperibilita' alle attivita' connesse al servizio di distribuzione gas metano da eseguirsi nei comuni gestiti da EDMA Reti Gas Importo di gara: 9.657.600 Data aggiudicazione: 21/10/2025 5 - ATI GETEC ITALIA SPA (CAPOGRUPPO), COMAT SPA Ente appaltante: S.C.R. - SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE SPA DI TORINO Oggetto: Affidamento del servizio integrato di gestione, manutenzione, conduzione, controllo, fornitura energia negli edifici della Regione Piemonte volto a mantenere in completo stato di efficienza gli impianti tecnologici Importo di gara: 9.181.613 Data aggiudicazione: 13/03/2025 ler.

(RADIOCOR) 23-11-25 15:13:15 (0337)PA,INF 5 NNNN