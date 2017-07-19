Appalti: la Top 10 delle aggiudicazioni della settimana -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 nov - 6 - CONSORZIO STABILE COIM Ente appaltante: COMMISSARIO DELEGATO EVENTI METEOROLOGICI SETTEMBRE 2022 PROVINCE DI ANCONA E PESARO-URBINO - OCDPC 922/2022 - PRESIDENTE DELLA REGIONE MARCHE Oggetto: Accordi quadro, di interventi per la messa in sicurezza del territorio danneggiato dagli eventi meteorologici verificatesi a partire dal 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, finalizzata alla stipula di corrispondenti 19 accordi quadro, finanziati con fondi O.C.D.P.C. n. 922/2022 e s.m.i. - Lotto 3 Cassa di espansione sul fiume Misa in localita' Pancaldo nel comune di Ostra Vetere Importo di gara: 7.801.899 Data aggiudicazione: 12/06/2025 7 - ATI C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO SRL (CAPOGRUPPO), F.LLI QUARESIMA COSTRUZIONI SRL, FEDELE DI DONATO SRL Ente appaltante: COMMISSARIO DELEGATO EVENTI METEOROLOGICI SETTEMBRE 2022 PROVINCE DI ANCONA E PESARO-URBINO - OCDPC 922/2022 - PRESIDENTE DELLA REGIONE MARCHE Oggetto: Accordi quadro, di interventi per la messa in sicurezza del territorio danneggiato dagli eventi meteorologici verificatesi a partire dal 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, finalizzata alla stipula di corrispondenti 19 accordi quadro, finanziati con fondi O.C.D.P.C. n. 922/2022 e s.m.i. - Lotto 4 Sistemazione idraulica del fiume Nevola Importo di gara: 7.545.987 Data aggiudicazione: 12/06/2025 8 - ATI CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL (CAPOGRUPPO), SAITEC COMPANY SRL Ente appaltante: REGIONE MARCHE DI ANCONA Oggetto: Procedura telematica aperta per l'affidamento dell'intervento di adeguamento/miglioramento sismico del Distretto Sanitario Casa di Riposo (RSA) di San Ginesio (MC) Importo di gara: 6.958.037 Importo di aggiudicazione: 5.050.930 Data aggiudicazione: 30/09/2025 9 - RODINO' SRL UNIPERSONALE Ente appaltante: COMUNE DI LOCRI Oggetto: Lotto n. 1 - Realizzazione di una struttura sportiva polivalente ed aree di servizio annesse in localita' Santa Margherita a supporto del polo scolastico per la resistenza e la legalita'. Realizzazione polo scolastico a recupero immobile sede del forum per la resistenza e la verita', comune di Locri.

Importo di gara: 6.070.000 Importo di aggiudicazione: 5.415.340 Data aggiudicazione: 17/11/2025 10 - I.C.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SCARL Ente appaltante: COMUNE DI UDINE Oggetto: Realizzazione Centro per l'Impiego della citta' di Udine e Opera 8226 - Realizzazione Organismo Pagatore Regionale Importo di gara: 5.577.593 Importo di aggiudicazione: 5.126.076 Data aggiudicazione: 03/02/2025 ler.

