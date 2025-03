Appalti: la Top 10 delle aggiudicazioni della settimana -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 mar - 6 - CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA Ente appaltante: COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LE OPERE COMPLEMENTARI IN AMBITO SPORTIVO DI BORMIO E LIVIGNO Oggetto: Lavori dell'intervento C16.0 - Variante di Cortina Lotto 0, Sistemazione Lungo Boite- Piano delle opere dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 Importo di gara: 15.092.295 Importo di aggiudicazione: 11.378.971 Data aggiudicazione: 19/08/2024 7 - CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA Ente appaltante: AZIENDA SANITARIA REGIONALE DELL'UMBRIA - U.S.L. 1 DI PERUGIA Oggetto: Accordo Quadro con un unico operatore economico per l'affidamento dell'esecuzione delle opere edili per la manutenzione degli immobili dell'Azienda USL Umbria 1 Importo di gara: 9.000.000 Ribasso: 20,000 Data aggiudicazione: 31/10/2024 8 - ATI GI.CA COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO), COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA S.R.L.

Ente appaltante: AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE Oggetto: Accordo quadro per interventi infrastrutturali, pianificazione, logistica e sostenibilita'ambientale di compendi e cespiti rientranti nei sedimi portuali di Augusta e Catania Importo di gara: 8.054.971 Importo di aggiudicazione: 6.885.430 Data aggiudicazione: 06/02/2025 9 - ATI BOSCO ITALIA SPA (CAPOGRUPPO), SITAV COSTRUZIONI GENERALI SRL Ente appaltante: CONSORZIO IRICAV DUE DI ROMA Oggetto: Gara in 13 lotti - Fornitura e posa in opera di barriere antirumore sulla tratta AV/AC dal km 0+000 al km 44+250 e sull'adiacente LS RFI nell'ambito dei lavori di realizzazione della Tratta AV/AC Verona-Padova, 1 Lotto Funzionale Verona - Bivio Vicenza - PNRR - Lotto 5 Importo di gara: 7.349.122 Importo di aggiudicazione: 7.341.529 Data aggiudicazione: 18/12/2024 10 - ATI BOSCO ITALIA SPA (CAPOGRUPPO), SITAV COSTRUZIONI GENERALI SRL Ente appaltante: CONSORZIO IRICAV DUE DI ROMA Oggetto: Gara in 13 lotti - Fornitura e posa in opera di barriere antirumore sulla tratta AV/AC dal km 0+000 al km 44+250 e sull'adiacente LS RFI nell'ambito dei lavori di realizzazione della Tratta AV/AC Verona-Padova, 1 Lotto Funzionale Verona - Bivio Vicenza - PNRR - Lotto 2 Importo di gara: 7.308.031 Importo di aggiudicazione: 6.988.272 Data aggiudicazione: 18/12/2024.

ler

(RADIOCOR) 16-03-25 16:42:51 (0369)PA,INF 5 NNNN