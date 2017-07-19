Appalti: la Top 10 dei bandi di lavori della settimana -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 feb - 6 - RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA Oggetto: DAC.0037.2026 GPA AQ in 37 lotti per la Progettazione esecutiva e l'esecuzione in appalto dei lavori per la manutenzione straordinaria e la manutenzione ordinaria di fabbricati ferroviari e relative pertinenze a servizio dell'esercizio ferroviario e per i servizi di conduzione impianti, nonche' servizi di derattizzazione e disinfestazione, di giurisdizione delle DOIT, oltre che S.O.

Se.Ro.Di. e S.O. Officine. Lotto 24 - Roma Nodo Importo: 62.811.509 Termine: 31/03/2026 7 - LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA GIA' PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA Oggetto: Lavori di potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. N.115 nel tratto Comiso-Vittoria, il nuovo aeroporto di Comiso e la S.S. N.514 Ragusa-Catania - seconda fase - Primo stralcio - Lotti n. 1 (tratto A-B) e n.2 (Tratto B-C) Importo: 60.630.600 Termine: 24/03/2026 8 - RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA Oggetto: DAC.0037.2026 GPA AQ in 37 lotti per la Progettazione esecutiva e l'esecuzione in appalto dei lavori per la manutenzione straordinaria e la manutenzione ordinaria di fabbricati ferroviari e relative pertinenze a servizio dell'esercizio ferroviario e per i servizi di conduzione impianti, nonche' servizi di derattizzazione e disinfestazione, di giurisdizione delle DOIT, oltre che S.O.

Se.Ro.Di. e S.O. Officine. Lotto 26 - Torino Nodo Importo: 59.161.134 Termine: 31/03/2026 9 - RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA Oggetto: DAC.0037.2026 GPA AQ in 37 lotti per la Progettazione esecutiva e l'esecuzione in appalto dei lavori per la manutenzione straordinaria e la manutenzione ordinaria di fabbricati ferroviari e relative pertinenze a servizio dell'esercizio ferroviario e per i servizi di conduzione impianti, nonche' servizi di derattizzazione e disinfestazione, di giurisdizione delle DOIT, oltre che S.O.

Se.Ro.Di. e S.O. Officine. Lotto 19 - Palermo Importo: 57.151.794 Termine: 31/03/2026 10 - RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA Oggetto: DAC.0037.2026 GPA AQ in 37 lotti per la Progettazione esecutiva e l'esecuzione in appalto dei lavori per la manutenzione straordinaria e la manutenzione ordinaria di fabbricati ferroviari e relative pertinenze a servizio dell'esercizio ferroviario e per i servizi di conduzione impianti, nonche' servizi di derattizzazione e disinfestazione, di giurisdizione delle DOIT, oltre che S.O.

Se.Ro.Di. e S.O. Officine. Lotto 17 - Milano Sud Importo: 54.356.006 Termine: 31/03/2026 ler.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 08-02-26 13:54:43 (0264)PA,INF 5 NNNN