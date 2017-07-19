Anci: Manfredi, vorremmo fare di piu', avere piu' strumenti e risorse -2

Prospettiva per 2026 non e' rosea (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bologna, 12 nov - "Come possiamo garantire i servizi essenziali e la crescita - ha detto ancora Manfredi - se, da un lato abbiamo difficolta' di reperire risorse, dall'altro sempre piu' compiti e piu' bisogni a cui dare risposte? E aggiungo, ci sono troppe regole per i nostri bilanci, rigide e farraginose.

La spesa corrente e' il motore del nostro quotidiano.

E' qui che avvertiamo la pressione maggiore: un punto che necessita di una riflessione e di un sostegno concreto da parte del Governo. Lavoriamo costantemente con il freno a mano tirato. Dobbiamo gestire l'impatto delle precedenti leggi di bilancio: circa 2 miliardi in meno di capacita' operativa fino al 2029. Se ben 740 milioni di euro sono il taglio, ci sono 1 miliardo e 350 milioni di accantonamenti previsti per finanziare investimenti e per ridurre il disavanzo. La prospettiva del 2026 quindi non e' rosea. Ci troviamo di fronte ad una contrazione di 460 milioni di euro per la parte corrente".

vmg.

