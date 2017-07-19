Ambiente: stanziati 19,3 mln di fondi europei per chiudere bonifica a Sin di Fidenza -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 feb - Finora sono state rimosse dai siti intorno a Fidenza oltre 178 mila tonnellate di terreni contaminati, e trattati piu' di 618 mila metri cubi di acque. Le attivita' operative di bonifica sono al momento seguite da Furia, societa' emiliana attiva nella gestione dei rifiuti industriali e nelle bonifiche ambientali, controllata dal 2023 dal gruppo francese Seche'.

In una nota l'ad di Furia, Luigi Zuffetti, ha ricordato che la societa' realizza 'interventi di bonifica ambientale importanti e tecnicamente impegnativi, e attualmente sta eseguendo un lavoro di revamping della barriera idraulica a presidio del Sin' a guardia del sito dell'ex Carbochimica. La messa a nuovo ("revamping") della barriera in questione 'dovrebbe essere ultimata entro fine estate', ha commentato a margine dell'evento Paolo Bongiorni, direttore delle bonifiche di Furia. Per il completamento dei lavori di bonifica 'presumo almeno un anno di intervento e fino a due anni', ha aggiunto.

imt-com.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 12-02-26 18:04:36 (0601)ENE,UTY 5 NNNN