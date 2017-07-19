Alperia: ricavi I semestre a 1,2 mld di euro (+8), utile a 102,4 mln (+6%)

Superati i 500 mila clienti sul territorio nazionale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 30 set - Alperia supera i 500 mila clienti ed entra nel gruppo degli operatori energetici con una base d'utenza di dimensioni nazionali. Il traguardo rappresenta uno snodo importante per la societa' altoatesina, che affianca ai dati commerciali una rete di 58 Energy Point diffusi dal Nord al Sud Italia, dall'Alto Adige alla Puglia. Nel primo semestre 2025 i ricavi hanno raggiunto 1,2 miliardi di euro, in aumento di oltre 100 milioni rispetto all'anno precedente (+8,3%). L'ebitda normalizzato e' rimasto stabile a 218,7 milioni (-0,7%), mentre l'utile netto e' salito a 102,4 milioni dai 96,4 milioni del 2024 (+6,2%). 'Il raggiungimento di 500.000 clienti rappresenta per noi un traguardo che va oltre la dimensione commerciale - dichiara il direttore generale del Gruppo, Luis Amort. - E' la prova che il nostro impegno quotidiano verso la sostenibilita', l'innovazione e la qualita' dei servizi trova riscontro concreto nella fiducia di chi ci sceglie. Guardiamo con orgoglio a questo risultato, consapevoli che la nostra missione e' continuare a costruire un futuro energetico piu' verde e responsabile'.

