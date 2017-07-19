Allianz: misure straordinarie per comunita' colpite da ciclone Harry

In Sicilia, Sardegna e Calabria (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 gen - Allianz e' vicina alle comunita' di Sicilia, Sardegna e Calabria, colpite nei giorni 19, 20 e 21 gennaio dall'eccezionale ondata di mareggiate dovuta al ciclone Harry e a tale fine ha attivato dal 20 gennaio il protocollo previsto in occasione delle catastrofi naturali con azioni immediate a supporto di clienti, agenti e consulenti finanziari presenti nelle zone maggiormente impattate dal forte maltempo che si e' abbattuto sulle tre regioni. Nelle zone colpite, le agenzie Allianz, i consulenti finanziari Allianz Bank FA e il personale del gruppo Allianz si sono da subito attivati per offrire ai clienti il supporto necessario a fronteggiare l'emergenza.

Per una tempestiva assistenza ai clienti colpiti e per una rapida gestione dei sinistri, Allianz ha messo in campo una task force per trattare in via prioritaria le denunce legate all'evento naturale ed ha anche attivato il protocollo per le imprese e gli imprenditori con azioni a supporto delle loro attivita'. Sono state inoltre rese operative le procedure - usuali in queste circostanze - a favore dei clienti Allianz nelle aree colpite, con deroghe sui tempi di pagamento. Il periodo di mora per le polizze Auto a scadenza di rata intermedia e' stato infatti esteso da 15 a 60 giorni, cosi' come e' stato portato a 60 giorni il periodo di mora per le polizze Rami Vari. Inoltre, per tutti i clienti Auto di Allianz, Allianz Direct e UniCredit Allianz Assicurazioni che hanno sottoscritto la garanzia Assistenza stradale, e' stata attivata fino al 30 gennaio 'l'assistenza in deroga' che prevede l'invio di un carro attrezzi per recuperare il veicolo danneggiato, normalmente escluso dalla copertura. I clienti Allianz Bank FA, possono richiedere a fronte di opportuna documentazione, sia la sospensione delle rate dei finanziamenti in essere per coloro che abbiano subito danni materiali in conseguenza delle mareggiate, sia finanziamenti a condizioni privilegiate finalizzati alla ristrutturazione dell'abitazione danneggiata o a supporto dei danni subiti.

Com-Chi.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 22-01-26 18:47:47 (0650)ASS 5 NNNN