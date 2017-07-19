Ai: Tagliaretti, in prossimo bilancio Ue 55 mld per cybersecurity

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Torino, 02 dic - 'La cyber sicurezza e in generale il mondo dell'Ai richiede investimenti continui e in crescita. Si sta discutendo il prossimo bilancio Ue, 2027-2034, e per la parte cyber e delle tecnologie sovrane la somma destinata e' di 55 miliardi. Si tratta di un investimento europeo quasi 5 volte maggiore rispetto a quanto fatto negli ultimi anni'. Lo ha affermato Luca Tagliaretti, executive director ECCC - European Cybersecurity Competence Center, intervenendo al convegno Ai Transition 2025 organizzato da Il Sole 24 Ore. 'La cyber sicurezza e' uno dei pilastri di investimenti europei, attraverso anche programmi di implementazione di ricerca e sviluppo Noi abbiamo quasi 250 progetti che co finanziamo con un focus sul cyber'.

