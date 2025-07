Ai: Capitanio, urgente tema 'allucinazioni', serve responsabilita' editoriale -INTERVISTA -2

"A breve" il regolamento sugli influencer (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 lug - Se si mollano le redini, prosegue Capitanio, "avremo sistemi di AI nutriti secondo l'interesse politico e di business di chi li alimenta. Vanno messe in campo difese algoritmiche per remunerare la proprieta' intellettuale di quei contenuti.

Questo lavoro coinvolgera' tutte le Autorita' competenti in materia, penso anche ad Agcm e Privacy. Emblematica l'indagine su Deepseek". Per ottemperare a tutti questi compiti "servono competenze, risorse e strumenti adeguati.

Bisogna credere nel ruolo di questa Autorita'".

Tornando sull'equo compenso agli editori, questione definita cruciale dalla relazione annuale, Capitanio sottolinea che "se si prendono contenuti per alimentare le piattaforme, e' giusto che si paghi chi li ha prodotti, altrimenti l'editore diventa foraggiatore involontario e gratuito del business di altri".

In piu' verra' adottato a breve il regolamento sugli influencer, "per arginare il fenomeno dello spostamento della pubblicita' da radio e tv verso social e canali degli influencer dove non vigono gli stessi obblighi di trasparenza, tutela dei minori che ci sono per i mezzi tradizionali. Le regole che valgono altrove devono valere anche per il web".

In generale lo scenario, rispetto a quello che analizzava Agcom 25 anni fa, "e' totalmente cambiato, sia nel mondo delle tlc sia nel digitale, nell'audivisivo e nel settore postale dove non si mandano piu' lettere ma pacchi. La relazione annuale Agcom spiega le strategie - conclude Capitanio - con cui stiamo affrontando il cambiamento".

Sim

(RADIOCOR) 16-07-25 18:09:53 (0635) 5 NNNN