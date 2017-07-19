Dati
            Agroalimentare: giro di vite dell'Europarlamento su pratiche sleali transfrontaliere -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 feb - Il regolamento consente alle autorita' nazionali di controllo di informarsi reciprocamente sulle pratiche commerciali sleali o sul rischio che si verifichino, attraverso il sistema di informazione del mercato interno, un sistema informatico dell'UE gia' esistente finalizzato allo scambio di informazioni tra le pubbliche amministrazioni di diversi Stati membri. Questo scambio ha lo scopo di avere un effetto deterrente e garantira' risposte rapide e coordinate per contrastare le pratiche commerciali sleali.

            com-sma.

            (RADIOCOR) 12-02-26 13:43:19 (0399)FOOD 5 NNNN

              


