Agricoltura: Liguria, prorogato bando per prodotti di qualita'
Istanze contributi fino a 27 febbraio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 gen - La giunta della regione Liguria comunica in una nota di aver prorogato il bando per la promozione dei prodotti di qualita' riservato alle associazioni di produttori agricoli che partecipano ai regimi di qualita'. Il nuovo termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per la sessione 2025 del bando relativo all'intervento SRG10 'Promozione dei Prodotti di Qualita'' del PSP 2023/2027, informa la nota, e' prorogato al 27 febbraio prossimo. Confermate tutte le altre condizioni precedentemente stabilite.
com-fro.
