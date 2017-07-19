Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Agricoltura: Liguria, prorogato bando per prodotti di qualita'

            Istanze contributi fino a 27 febbraio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 gen - La giunta della regione Liguria comunica in una nota di aver prorogato il bando per la promozione dei prodotti di qualita' riservato alle associazioni di produttori agricoli che partecipano ai regimi di qualita'. Il nuovo termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per la sessione 2025 del bando relativo all'intervento SRG10 'Promozione dei Prodotti di Qualita'' del PSP 2023/2027, informa la nota, e' prorogato al 27 febbraio prossimo. Confermate tutte le altre condizioni precedentemente stabilite.

            com-fro.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 25-01-26 10:00:49 (0133)FOOD 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.