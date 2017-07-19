Agricoltura: De Carlo (FdI), Pac sia autonoma, no a riduzione di risorse -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 dic - "L'agricoltura - aggiunge De Carlo - chiede risposte rapide e puntuali, tanto contro i rischi dovuti all'instabilita' dei mercati e alle conseguenze imprevedibili del cambiamento climatico quanto per il sostegno al reddito. E' per questo che le risorse finanziarie non possono essere inferiori, e anzi devono essere incrementate, rispetto all'attuale programmazione.

L'aspetto infine da sottolineare - sottolinea l'esponente di FdI - e' l'unanimita' ottenuta da questa risoluzione: e' il segnale che tutte le forze politiche, che ringrazio per il sostegno, condividono la necessita' di sostegni e azioni mirate al settore primario, un settore diventato centrale nell'azione politica nazionale ed europea solo grazie al Governo Meloni".

