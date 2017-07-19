Agribusiness: Africapitalismo al centro del Consiglio dei Governatori Ifad -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 feb - 'Investire nei giovani imprenditori non significa solo sostenere singoli individui, ma rafforzare il tessuto sociale, ridurre la poverta', creare posti di lavoro e permettere alle comunita' rurali di crescere dall'interno'. Circa il 21% dei 24mila imprenditori sostenuti dalla Tony Elumelu Foundation opera nel settore agricolo e dell'agribusiness, e ha generato oltre 400mila posti di lavoro diretti e indiretti.'Questa e' la prova tangibile di come l'agricoltura possa rappresentare un volano per il riscatto delle comunita' in tutta l'Africa', ha detto Elumelu.

