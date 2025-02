Aeroporto Catania: a.d. Torrisi, 2024 anno di crescita, oltre 12 mln passeggeri

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bergamo, 05 feb - 'Il 2024 ha rappresentato un anno di crescita significativa per l'Aeroporto di Catania, che si conferma tra gli scali piu' dinamici e in espansione del Paese'. Lo ha affermato Nico Torrisi, ad di Sac, la societa' di gestione dell'aeroporto di Catania, in occasione dell'Airport Day. 'Con oltre 12 milioni di passeggeri nel 2024, l'attivazione di nuove rotte e il miglioramento continuo dei servizi, l'aeroporto rafforza il proprio ruolo strategico nel panorama nazionale e internazionale, consolidandosi come snodo essenziale per la mobilita' e il turismo in Sicilia', ha aggiunto. Secondo il top manager, 'grazie agli investimenti in corso e ai progetti di ampliamento, lo scalo etneo si sta trasformando in un'infrastruttura sempre piu' moderna ed efficiente, capace di rispondere alle esigenze di viaggiatori e operatori del settore'.

