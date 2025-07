Aerei: per 54% passeggeri italiani problemi con bagaglio a mano negli ultimi 2 anni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 lug - In dettaglio, secondo l'indagine di Altroconsumo, i problemi avuti con il secondo bagaglio a mano negli ultimi due anni riguardano in testa per il 38% un bagaglio a mano inserito in stiva per mancanza di spazio, per il 19% un supplemento per secondo bagaglio a mano, per il 9% un supplemento per bagaglio a mano fuori misura, per il 2% per bagaglio a mano perso. E riguardo al momento in cui vengono richiesti i pagamenti, il 66& ha saldato durante l'acquisto del biglietto, il 21% ha saldato durante il check in, il 13& durante l'imbarco. Secondo l'indagine, nove passeggeri su dieci concordano su tre punti fondamentali: il bagaglio a mano dovrebbe essere sempre incluso nel prezzo del biglietto; le regole dovrebbero essere uniformi per tutte le compagnie aeree; l'Unione europea dovrebbe intervenire per chiarire e standardizzare le norme sui supplementi. "Proprio il Parlamento europeo sta discutendo in queste settimane la revisione del Regolamento 261/2004, che regola i diritti dei passeggeri in caso di cancellazioni, ritardi o overbooking.

Alcune novita' vanno nella giusta direzione, come i moduli precompilati per richiedere il rimborso, tempi certi per ricevere assistenza, correzioni gratuite dei dati sul biglietto e il divieto di penalizzare chi non ha preso il volo di andata (no-show). Ma ci sono anche aspetti critici.

Le nuove soglie previste per ricevere un risarcimento diventerebbero piu' alte: si parla di almeno 4 ore di ritardo per i voli sotto i 3.500 km e 6 ore per quelli piu' lunghi (contro le attuali 3 e 5 ore). Gli importi dei rimborsi scenderebbero da 600 a 500 euro. Inoltre, il bagaglio a mano gratuito verrebbe ridotto a un solo oggetto personale di dimensione standard (si parla in totale di 100 cm come somma di larghezza, lunghezza e profondita'). Bene la standardizzazione delle misure ma sicuramente non si tratta ancora di dimensioni adeguate". Altroconsumo ha espresso preoccupazione anche per altri punti, per questo ha lanciato una petizione per chiedere che le nuove regole europee non indeboliscano le tutele esistenti.

