Acqua: Mit, presentato piano opere in Cabina di regia crisi idrica

Il primo stralcio ora va in Conferenza unificata (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 apr - Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha presieduto oggi in videoconferenza la riunione della Cabina di regia per la crisi idrica nel corso della quale e' stato presentato il primo stralcio della programmazione prevista dal Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico (Pniissi), sentiti gli altri ministeri, che sara' successivamente trasmesso alla Conferenza Unificata. Lo comunica il Mit in una nota, informando che lo stralcio include 66 interventi distribuiti in 19 Regioni, per un finanziamento complessivo di oltre 954 milioni di euro. Lo stralcio si compone di 10 interventi dedicati alla sola progettazione, con uno stanziamento di circa 36 milioni di euro, e 56 interventi che comprendono sia la progettazione che la realizzazione, per un importo di oltre 917 milioni di euro. Il Pniissi, adottato con Dpcm del 17 ottobre 2024 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2024, rappresenta uno strumento strategico di pianificazione, programmazione ed esecuzione degli interventi necessari per mitigare gli effetti della siccita'; ha ammesso a finanziamento 418 proposte per un valore di circa 12 miliardi di euro, integrando inoltre 565 interventi gia' programmati e finanziati dal Mit per un importo di circa 5 miliardi di euro.

