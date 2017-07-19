Abruzzo: dalla Regione oltre un milione di euro per il lancio di Blue Sentynet

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 feb - Nasce 'Blue Sentynet', il nuovo progetto della Regione Abruzzo che punta a proteggere mitilicoltura e acquacoltura dagli effetti sempre piu' evidenti dei cambiamenti climatici. Blue Sentynet - il cui nome richiama la Blue Economy e l'idea di una 'rete sentinella' del mare - mette in campo un sistema integrato di monitoraggio ambientale e sanitario, capace di fornire strumenti di allerta precoce e supporto operativo agli allevatori per anticipare i rischi, ridurre l'impatto degli eventi estremi e garantire maggiore stabilita' alle produzioni costiere. Il progetto, della durata di 36 mesi, e' finanziato con oltre un milione di euro nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027 e interessera' l'intero tratto costiero abruzzese.

