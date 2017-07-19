Wall Street: prosegue in rialzo (S&P +0,2%), attesa per dati inflazione in settimana

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 08 set - Prosegue in rialzo la seduta a Wall Street, con il Nasdaq che ha registrato un nuovo record. In settimana, gli investitori attendono due rapporti sull'inflazione fondamentali per avere maggiori informazioni sullo stato di salute dell'economia, dopo dati sul lavoro, la scorsa settimana, piu' deboli del previsto. I dati sui prezzi alla produzione di agosto sono in programma mercoledi', quelli sui prezzi al consumo giovedi'.

Sull'azionario, il titolo di EchoStar sale di oltre il 15%, dopo che la societa' di telecomunicazioni ha annunciato di aver accettato di vendere le licenze per lo spettro wireless a SpaceX per circa 17 miliardi di dollari. Le azioni di AppLovin e Robinhood Markets sono in rialzo rispettivamente del 10% e del 13%, dopo che S&P Global ha annunciato che le due aziende entreranno a far parte dello S&P 500. In questo momento, il Dow Jones guadagna 15,98 punti (+0,04%), lo S&P 500 aggiunge 12,15 punti (+0,19%), il Nasdaq e' in rialzo di 115,69 punti (+0,53%). Il petrolio Wti al Nymex guadagna lo 0,79% a 62,36 dollari al barile. L'oro ha guadagnato 24,90 dollari, lo 0,69%, chiudendo a 3.638,10 dollari all'oncia.

Euro in rialzo dello 020% a 1,1743 dollari. Bitcoin in rialzo dell'1,05% a 112.419 dollari.

