Wall Street: indici ora tutti in rialzo (S&P +0,33%), Nvidia +1,8% prima dei conti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 19 nov - Prosegue ora interamente in rialzo la seduta a Wall Street, dopo quattro sedute in calo. Oggi, e' il giorno della trimestrale di Nvidia, la societa' a maggior capitalizzazione al mondo e leader nel settore dell'intelligenza artificiale: i suoi risultati e il suo outlook, presumibilmente, influenzeranno l'andamento dei mercati nei prossimi giorni. In questo momento, il titolo di Nvidia - in calo del 6,2% nelle ultime cinque sedute - guadagna l'1,8%. In evidenza il titolo di Alphabet, con un rialzo di oltre il 3% e un nuovo massimo storico: il titolo si e' rafforzato grazie all'ottimismo per la nuova generazione della sua piattaforma di intelligenza artificiale, Gemini 3, lanciata ieri. In questo momento, il Dow Jones guadagna 28,91 punti (+0,06%), lo S&P 500 sale di 21,55 punti (+0,33%), il Nasdaq e' in rialzo di 87,53 punti (+0,39%). Il petrolio Wti al Nymex perde il 2,27% a 59,36 dollari al barile, a causa dei timori su un eccesso di offerta. L'oro ha chiuso in rialzo di 16,40 dollari, lo 0,40%, a 4.077,70 dollari all'oncia. Euro in calo dello 0,40% a 1,1532 dollari. Bitcoin in calo del 4,20% a 88.966 dollari.

