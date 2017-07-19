Borsa: colossi chip europei studiano conti Nvidia, St corre a +2,6%

Ma ad Amsterdam Be Semiconductor arretra dell'1,2% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 ago - All'indomani della pubblicazione dei conti del colosso americano dei chip Nvidia, corre St a Piazza Affari. Il titolo del gruppo dei semiconduttori si muove in rialzo del 2,65% a 23,85 euro per azione (Ftse Mib a +0,32%). I numeri del secondo trimestre di Nvidia si sono dimostrati sostanzialmente in linea con le attese, con un fatturato di 46,7 miliardi di dollari, in crescita del 6% rispetto al trimestre precedente e del 56% rispetto all'anno scorso. L'utile e' stato di 1,05 dollari per azione, contro stime per 1,01 dollari, ovvero 25,78 miliardi di dollari, in rialzo del 59%. Hanno pero' deluso i ricavi del segmento data center (che rappresenta l'89% delle vendite dell'azienda) e l'outlook, che hanno trascinato al ribasso il titolo nell'After Hours e che continuano a penalizzarlo nel premercato (-1,49%). 'Per la prima volta dal quarto trimestre del 2022 il progresso del fatturato su base trimestrale e' a singola cifra, e il distacco rispetto alle stime si e' ridotto a un solo punto percentuale, quando due anni fa era oltre il 20%. La societa' che sconvolgeva sistematicamente il consenso si trova ora a 'solo' confermarlo', commenta Gabriel Debach, market analyst di eToro.

Dalla call di presentazione ai conti e' emerso che la domanda di intelligenza artificiale resta 'straordinariamente robusta', nonostante un calo sequenziale della divisione Compute dovuto alle vendite di fatto azzerate del chip H20 per i clienti cinesi. Il Ceo Huang ha ribadito che la spesa per AI e' destinata ad aumentare in modo strutturale, con investimenti intorno ai 600 miliardi quest'anno (quasi raddoppiati in due anni). In merito alla guidance, essa non include alcun contributo dall'H20, 'che in uno scenario piu' favorevole puo' portare 2-5 miliardi di ricavi addizionali nel prossimo trimestre', scrivono gli analisti di Equita, evidenziando come la Cina resti un mercato strategico: 'Senza vincoli geopolitici, sarebbe stato un'opportunita' da 50 miliardi quest'anno, con prospettive di crescita in linea con il resto del mondo (circa +50%)'. Una trimestrale, quella di Nvdia, sostanzialmente in chiaroscuro e sotto la lente del mercato che prova a interpretarla. Cosi', se da un lato St - come detto - sale di oltre il 2%, dall'altro ad Amsterdam Asml cede lo 0,56%, Asm guadadgna lo 0,24% e Be Semiconductor arretra dell'1,2%.

