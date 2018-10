Per essere assunti sono necessarie competenze 4.0

La tecnologia è un fattore strategico per le piccole e medie imprese che sempre di più necessitano di persone formate da inserire in organico.

Le competenze tecnologiche fanno la differenza

Il mondo del lavoro è cambiato profondamente anche per effetto dell’industria 4.0 che sempre più ha bisogno di competenze in ambito tecnologico per il nuovo personale da inserire in organico.



Secondo il sistema informativo Excelsior, una assunzione su tre ha richiesto capacità di gestire e applicare tecnologie 4.0.



Solo lo scorso anno, secondo Unioncamere, il 34,2% oltre 4 milioni di ricerche di personale si è indirizzata verso profili personali con competenze 4.0 mentre il 30% delle imprese ha già svolto o intende avviare percorsi di formazioni sulle tematiche 4.0 nei prossimi 12 mesi.



Oltre alle competenze tecnologiche, le aziende ricercano abilità digitali di base (57,7%) oltre alla capacità di saper utilizzare linguaggi matematici ed informatici per organizzare e valutare informazioni qualitative e quantitative (50,9%).