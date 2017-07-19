Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
Walmart: nuovi vertici per guidare l'era del "Retail Tech"
(Teleborsa) - Walmart ha annunciato una riorganizzazione strategica del proprio gruppo dirigente per accelerare la trasformazione digitale e l'innovazione operativa. Le nomine, effettive dal 1° febbraio 2026, riflettono l'approccio "People Led, Tech Powered" promosso dal nuovo Presidente e CEO entrante, John Furner.
Al centro della nuova struttura, Seth Dallaire è stato elevato a Chief Growth Officer di Walmart, con la responsabilità globale su piattaforme chiave come Walmart Connect, Walmart+, Vizio e i dati. La guida dei segmenti operativi è stata affidata a tre leader interni: David Guggina diventa Presidente e CEO di Walmart U.S., forte dei successi nell'e-commerce; Chris Nicholas assume la guida di Walmart International, supervisionando le attività in 17 paesi; Latriece Watkins è nominata Presidente e CEO di Sam's Club U.S.
Secondo Furner, questa centralizzazione delle piattaforme globali permetterà ai singoli segmenti di rispondere più rapidamente alle esigenze dei clienti in un mercato trasformato dall'intelligenza artificiale. I cambiamenti mirano a rafforzare l'eccellenza operativa e le capacità digitali dell'azienda più grande del mondo.
(Teleborsa) 16-01-2026 16:37
