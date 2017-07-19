Dati
            Notizie Teleborsa

            Salesforce punta a raccogliere fino a 25 miliardi di dollari per finanziare i buy back

            News Image (Teleborsa) - Salesforce prevede di vendere fino a 25 miliardi di dollari di debito per finanziare un riacquisto di azioni proprie. Così fonti a conoscenza della questione raggiunte da Bloomberg.

            L'azienda punterebbe a un'emissione obbligazionaria statunitense di almeno 20 miliardi di dollari. L'operazione potrebbe avvenire già questa settimana, hanno affermato le fonti, anche se i tempi potrebbero cambiare.

            L'indiscrezione arriva dopo che a fine febbraio l'azienda ha annunciato un programma di riacquisto di azioni proprie da 50 miliardi di dollari e un aumento del dividendo del 5,8%, oltre a previsioni di vendita migliori del previsto.

            Un riacquisto di azioni proprie finanziato dal debito rappresenta "un cambiamento sostanziale nella politica finanziaria, inclusa una maggiore tolleranza per il debito nella struttura del capitale", ha affermato martedì Moody's Ratings, che ha declassato il rating senior non garantito di Salesforce da A1 ad A2. S&P Global Ratings, nel frattempo, ha abbassato l'outlook a "negative".

            Intanto sul NYSE le azioni della società di cloud computing con sede a San Francisco cedo l'1,8% viaggiando a circa 195 dollari.

            (Teleborsa) 10-03-2026 20:15


