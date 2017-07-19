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            Notizie Teleborsa

            Unicredit, Orcel: Ue sa cosa deve fare ma manca volontà politica

            News Image (Teleborsa) - L'amministratore delegato di UniCredit Andrea Orcel, intervenendo alla conferenza FII Priority Europe a Roma, ha affermato che l'Europa "sa esattamente cosa deve fare" per riguadagnare slancio e competitività nell'economia globale, ma "non c'è stata la volontà politica" di farlo. "Come europeo sono sempre ottimista e penso che oggi ci sia più dibattito che mai sull'agire", ha aggiunto, sottolineando che le istituzioni europee stanno guidando il passaggio "da indicare priorità all'esecuzione" e che serve l'impegno di tutti per "rompere le ultime resistenze".

            Sulle imprese, Orcel ha avvertito che in Europa "non abbiamo ancora visto il pieno impatto" della crisi energetica innescata dalla guerra in Iran: "Se guardiamo ai nostri clienti, specialmente in Europa hanno dovuto fronteggiare uno shock quando la Russia ha invaso l'Ucraina, non erano impreparati. Ma se non avremo un ripristino della situazione che c'era prima, che secondo me è difficile, penso che sentiremo l'impatto".

            (Teleborsa) 18-06-2026 11:04

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Unicredit 79,98 +0,52 11.37.34 79,29 80,14 79,76


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