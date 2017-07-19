Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
Turismo 2° trimestre 2025: superati i livelli record del 2024
(Teleborsa) - Nel secondo trimestre 2025 secondo i dati Istat, le presenze sono cresciute del 4,7% su base annua e gli arrivi negli esercizi ricettivi dell'1,1%.
Le presenze italiane sono aumentate del 3%, quelle straniere del 5,9% (quota 60,5% del totale). Gli alberghi hanno segnato un +4,3% di presenze, mentre le strutture extra-alberghiere hanno mostrato performance migliori, +6,1% arrivi, +5,4% presenze. Nelle grandi città e mete culturali la crescita è stata dell'1%, trainata da Milano, Firenze e Bologna (tutte sopra l'8%), mentre Venezia -6,1%. L'andamento dei comuni montani fa registrare un +12% di presenze, mentre le località balneari sono rimaste stabili (+0,7% a giugno). Positivo il bilancio per la riviera romagnola e le coste adriatiche di Veneto e Friuli-Venezia Giulia, in flessione invece quelle toscane e abruzzesi. L'Adriatico pugliese ha mostrato i dati più brillanti, con presenze in crescita del 20% a Bari e del 10% a Vieste.
Tra le società quotate su Euronext Growth Milan: Xenia Hotellerie Solution è una hospitality company in crescita con una strategia di investimento orientata all'ampliamento del proprio portafoglio alberghiero in destinazioni italiane a elevata vocazione turistica, inclusi mercati provinciali a forte potenziale; CleanBnB, si posiziona tra i principali operatori italiani nel segmento degli affitti brevi, con un portafoglio di oltre 3.100 unità in più di 100 località italiane.
Xenia Hôtellerie Solution Società Benefit (target price consensus: euro 5,73), quotata su Euronext Growth Milan, è una hospitality company che opera in tre business: gestione alberghiera attrav
erso il brand proprietario Phi Hotels; servizi di alloggio B2B dedicati a equipaggi (compagnie ferroviarie, compagnie aeree, crociere e shipping, team di costruzione), integrati con attività di incoming tour operator; piattaforma di intermediazione per la compravendita di camere tra hotel e agenzie di viaggio. Xenia Hôtellerie Solution è attualmente scambiata a 0,7x 2025E EV/Ricavi, con uno sconto rispetto ai concorrenti che scambiano a 2x.
CleanBnB (target price consensus: euro 3,00), quotata su Euronext Growth Milan, è un Property Manager italiano nel mercato degli affitti a breve e medio termine, operante attraverso piattaforme di prenotazione online. La società, per conto dei proprietari, gestisce i flussi di ricavo derivanti dalle prenotazioni online, incassa direttamente le commissioni dai clienti e offre un servizio di ospitalità completo, che include check-in/out, pulizie e lavanderia, assistenza e manutenzione. CleanBnB è attualmente scambiata a 0,4x 2025E EV/Ricavi, con uno sconto rispetto ai concorrenti che scambiano a 1,8x.
(Teleborsa) 26-09-2025 09:59
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Xenia Hotellerie Solution
|3,74
|+1,08
|9.00.23
|3,74
|3,74
|3,74
|Cleanbnb
|1,18
|+0,00
|10.14.25
|1,16
|1,18
|1,165