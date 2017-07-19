Dati
            Notizie Teleborsa

            Aeroporto Palermo verso record storico passeggeri

            News Image (Teleborsa) - L'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo si avvia a registrare il nuovo record storico di passeggeri con il superamento della quota annua di 9,2 milioni di passeggeri.

            Gesap, società di gestione dello scalo palermitano, ha reso noto che nel periodo gennaio-novembre lo scalo ha sommato 8.603.332 passeggeri (+3,13% sul 2024). Secondo le previsioni, a dicembre transiteranno circa 600.000 passeggeri (+6%).

            La crescita è spinta in partito per dal traffico internazionale, che rappresenta il 34,1% del volume annuo,

            (Teleborsa) 12-12-2025 19:52


