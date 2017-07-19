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            Notizie Teleborsa

            Telmes, commessa da 0,8 milioni di euro per revamping del depuratore Gennarini di Taranto

            News Image (Teleborsa) - Telmes, società quotata su Euronext Growth Milan specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni per la sicurezza e l'efficienza elettrica, si è aggiudicata una commessa nell'ambito del revamping del depuratore Gennarini di Taranto, uno dei principali impianti depurativi della Regione Puglia. La commessa, del valore di 0,8 milioni di euro, è afferente al secondo semestre 2026 e al primo semestre 2027.

            "L'automazione e l'efficientamento degli impianti di depurazione rappresentano oggi una leva fondamentale per migliorare la qualità del servizio, creare valore per il territorio e per le comunità che ne fanno parte - ha commentato il CEO Massimo De Stefano - Questa commessa, che si inserisce in un più ampio percorso di modernizzazione delle infrastrutture strategiche, ci consente di offrire le nostre competenze tecniche nella realizzazione di soluzioni innovative per il settore idrico, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di efficienza operativa, sostenibilità energetica e affidabilità dell'intero sistema di uno dei principali impianti depurativi della Regione".

            (Teleborsa) 23-07-2026 13:29

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Telmes 1,325 -0,38 13.15.44 1,30 1,325 1,30


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