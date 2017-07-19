Dati
            Notizie Teleborsa

            Snam, BlackRock ha una partecipazione del 5,011%

            News Image (Teleborsa) - BlackRock, il più grande asset manager al mondo, ha una partecipazione pari al 5,011% in Snam, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 18 novembre 2025. La quota è classificata come "indiretta gestione non discrezionale del risparmio".



            (Teleborsa) 20-11-2025 19:17

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Snam 5,714 +1,42 17.35.13 5,636 5,716 5,644


