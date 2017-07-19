Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
Snam, BlackRock ha una partecipazione del 5,011%
(Teleborsa) - BlackRock, il più grande asset manager al mondo, ha una partecipazione pari al 5,011% in Snam, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 18 novembre 2025. La quota è classificata come "indiretta gestione non discrezionale del risparmio".
(Teleborsa) 20-11-2025 19:17
