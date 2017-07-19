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            Notizie Teleborsa

            Shein prosegue i lavori per l'ipo a Hong Kong

            News Image (Teleborsa) - Shein starebbe proseguendo i lavori per quotarsi alla Borsa di Hong Kong dopo aver tentato senza successo, negli scorsi anni, di debuttare negli Stati Uniti e a Londra.

            E' quanto riporta Bloomberg spiegando che il colosso della fast fashion e i suoi consulenti potrebbero lanciare l'IPO già nei prossimi mesi, se la China Securities Regulatory Commission darà la sua approvazione in scia anche ai segnali positivi che sarebbero emersi dai recenti colloqui tra l'azienda e l'autorità di regolamentazione.

            Al riguardo, si ricorda infatti che, nonostante Shein abbia trasferito la propria sede centrale a Singapore nel 2021, rimane soggetta alla supervisione della CSRC, la quale richiede a tutte le aziende con legami significativi con la Cina, anche a quelle non costituite nel Paese, di ottenere il suo via libera prima di potersi quotare in una qualsiasi Borsa del mondo.





            (Teleborsa) 10-07-2026 13:12


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