Revolut ottiene la licenza bancaria completa nel Regno Unito dopo un lungo iter
(Teleborsa) - Revolut, fintech con base a Londra ma licenza lituana con oltre 70 milioni di clienti in tutto il mondo, ha finalmente ottenuto la licenza bancaria completa nel Regno Unito. Sebbene agli istituti di credito venga solitamente concessa una licenza completa entro 12 mesi dall'inizio della fase di mobilitazione, Revolut era in attesa da luglio 2024, con un ritardo dovuto in parte alle sue grandi dimensioni.
"Il lancio della nostra banca nel Regno Unito, una priorità nella nostra strategia a lungo termine, rappresenta un momento cruciale per noi - ha detto Nik Storonsky, cofondatore e CEO di Revolut - Poiché si tratta del nostro mercato di origine, il Regno Unito è centrale per la nostra crescita".
Revolut Bank UK ha ottenuto l'autorizzazione dalla Prudential Regulation Authority (PRA) per terminare il periodo di "mobilitazione" e lanciare la sua banca nel Regno Unito. Di partenza, la nuova banca conta già 13 milioni di clienti nel Regno Unito. Revolut ha dichiarato inoltre il proprio impegno a investire 3 miliardi di sterline (4 miliardi di dollari) e creare 1.000 lavori altamente qualificati nel Regno Unito.
"Ottenere questa licenza ci permette di gettare le basi per il prossimo capitolo: offrire una gamma più vasta di prodotti, inclusi quelli di credito, per espandere i servizi innovativi che i nostri clienti già usano nella loro quotidianità", ha aggiunto Francesca Carlesi, CEO di Revolut nel Regno Unito.
Questo traguardo consente a Revolut Bank UK di offrire conti in qualità di banca pienamente autorizzata, sia ai clienti privati che alle aziende. La licenza bancaria permette inoltre a Revolut di offrire conti protetti dall'FSCS per i depositi idonei e apre la strada al lancio di nuovi servizi in futuro, inclusi i finanziamenti e altri prodotti.
Revolut è nella fase di sviluppo del suo impegno per il lancio in 30 nuovi mercati entro il 2030, con comunicati su licenze importanti nel continente americano nell'ultimo anno e un progresso significativo nell'espansione in altre regioni chiave nel 2025.
(Teleborsa) 11-03-2026 15:24
