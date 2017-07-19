Dati
            Notizie Teleborsa

            RES ottiene 527 mila euro da Regione Molise per ricerca con Università Federico II

            News Image (Teleborsa) - Recupero Etico Sostenibile (RES), società quotata su Euronext Growth Milan che opera nel settore della Circular Economy e della sostenibilità ambientale, ha comunicato che la Regione Molise ha concesso alla Res S.p.A. il contributo di 527 mila euro e all'Università degli Studi di Napoli Federico II di 397 mila euro per la realizzazione del programma di investimenti per il progetto denominato "La radiografia muonica per il landfill mining".

            A fronte di un investimento complessivo (tra i due partner) di 1,247 milioni di euro, il programma prevede quindi agevolazioni pari a 924 mila euro come contributo a fondo perduto per lo sviluppo delle attività di Ricerca e sviluppo sperimentale.

            "La nostra missione, fin dal 1989, è stata quella di gestire i rifiuti privilegiando strategie di recupero, riutilizzo e riciclo dei materiali - commenta l'AD Antonio Lucio Valerio - Questo progetto spinge questa visione oltre lo stato dell'arte, applicando per la prima volta la radiografia muonica - una tecnologia di precisione derivata dalla fisica delle particelle - per l'indagine stratigrafica delle discariche e in generale dei siti da bonificare. Riuscire ad avere una ricostruzione puntuale agevolerà le fasi di recupero dei materiali e in tal modo la discarica da sito terminale sarà sempre più inserita in un contesto circolare".

            (Teleborsa) 02-01-2026 08:45

