Puma, la cinese Anta Sports acquista il 29% dalla famiglia Pinault per 1,5 miliardi di euro
(Teleborsa) - ANTA Sports Products, società cinese attiva nel settore dell'abbigliamento sportswear, ha raggiunto un accordo di acquisto di azioni con Groupe Artémis, la società di investimento della famiglia Pinault, per acquisire una partecipazione del 29,06% in Puma, iconico marchio sportivo tedesco. La partecipazione è valutata in contanti a 1,5 miliardi di euro.
Si prevede che la transazione si concluda entro la fine del 2026, subordinatamente alle relative approvazioni normative. L'acquisizione azionaria sarà interamente finanziata con le risorse di liquidità interne di ANTA Sports.
Questa acquisizione rende ANTA Sports il maggiore azionista di Puma e segna un importante passo avanti nella nostra strategia di "globalizzazione multimarca e focalizzata su un unico marchio - ha commentato Ding Shizhong, presidente di ANTA Sports - Puma è un marchio globale iconico con una tradizione consolidata. Lavorando con Puma, non vediamo l'ora di imparare gli uni dagli altri e di collaborare per sfruttare appieno il potenziale del marchio. Questo accelererà ulteriormente la globalizzazione di ANTA Sports e contribuirà a guidare il prossimo capitolo di crescita per i mercati sportivi globali, inclusa la Cina, creando un valore duraturo per i consumatori e gli azionisti di entrambe le aziende in tutto il mondo".
ANTA Sports vanta oltre 35 anni di esperienza nel settore degli articoli sportivi e ha ampliato le sue attività in mercati chiave, tra cui il Sud-est asiatico, il Medio Oriente, l'Africa, il Nord America e l'Europa. Ha accumulato una vasta esperienza nella gestione delle operazioni multimarca e nella rivitalizzazione del valore del marchio.
"Riteniamo che il prezzo delle azioni Puma negli ultimi mesi non rifletta appieno il potenziale a lungo termine del marchio - ha aggiunto Ding - Abbiamo fiducia nel suo team dirigenziale e nella sua trasformazione strategica. In futuro, speriamo di costruire una solida fiducia, di lavorare insieme a distanza e di sfruttare i nostri punti di forza complementari senza compromettere l'indipendenza. Non vediamo l'ora di sostenere la continua rinascita del marchio".
ANTA Sports intende ricercare un'adeguata rappresentanza nel Consiglio di Sorveglianza di Puma. Questi rappresentanti lavoreranno a stretto contatto con gli altri membri del Consiglio di Sorveglianza, sia dal lato degli azionisti che dei rappresentanti dei dipendenti, preservando al contempo la forte identità e il patrimonio del marchio Puma. Al momento il Gruppo non ha in programma di presentare un'offerta di acquisizione per Puma.
(Teleborsa) 27-01-2026 08:37
