Poste, quota MEF può valere 4,4 miliardi ma dipende da tempistiche

(Teleborsa)

(Teleborsa) -. Lo ha spiegato il Ministro dell'Economia, in audizione dinanzi alle commissioni Bilancio e Trasporti della Camera, facendo il punto sulle privatizzazioni.Leche il Ministero conta di ottenere dalla cessionesul mercato e dalle considerazioni in merito alla necessità di mantenere la maggioranza del capitale. Nel caso didal MEF - ha sottolineato Giorgetti - si potrebberodi euro a valori di mercato."L'operazione diattualmente all'esame del Parlamento - ha spiegato Giorgetti - deve essere considerata una cornice chedella partecipazione dello Stato, che potrà essere raggiunto, in modo da salvaguardare il controllo strategico pubblico su questo asset". "Questo significa che nelle prime fasi il governo potrebbe anche fermarsi al 51% - ha sottolineato il Ministro - perché riteniamo che questa sia un'asticella soddisfacente in questo momento rispetto al percorso".Ladell'asset - ha precisato il Ministro - "di realizzazione dell'operazione, che va inquadrata nell'orizzonte triennale 2024-2026 cui ho accennato in precedenza". Giorgetti ha affermato cheed ha confermato chealla massimizzazione dell'introito realizzabile, cercando di conciliare le condizioni del mercato con le esigenze di finanza pubblica".La cessione della quota in Poste Italiane "consentirà dicon conseguentedi euro l'anno", ha indicato Giorgetti, segnalando che l'operazione "porterà ad un risparmio della spesa in interessi sul debito maggiore rispetto alla perdita dei dividendi delle azioni".Fra gli effetti positivi della cessione, il Ministro ha fatto cenno anche glies alla possibilità per Poste Italiane di ", ampliando la compagine azionaria anche a nuovi investitori qualificati".Prima di Giorgetti ancheaveva fatto cenno alla cessione della quota del MEF, affermando che con la vendita di altre azioni sul mercato non cambia nulla. L'attuazione del Piano industriale - ha sottolineato - "dipende solo ed esclusivamente dal management dell'azienda e dalle indicazioni che al management arrivano dall'azionista".Parlando dell'azienda,, tramite fornitori e i salari corrisposti, indicando che".27-03-2024 17:55