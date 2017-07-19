Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
Nocivelli, nomina del Commissario straordinario per la Città della Salute di Novara accelera fase operativa
(Teleborsa) - Il Consiglio dei Ministri ha nominato Marco Corsini Commissario straordinario per la realizzazione della Città della Salute e della Scienza di Novara. Tale nomina, imprimerà un'accelerazione decisiva al progetto di rilevanza strategica nazionale che vede Nocivelli ABP tra i protagonisti.
Da ricordare che il nuovo polo ospedaliero di Novara è stato aggiudicato nel luglio 2025 al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Consorzio Stabile SIS e Nocivelli. L'operazione rientra in un contratto di Partenariato Pubblico Privato della durata di 30 anni e rappresenta una delle principali infrastrutture sanitarie strategiche a livello piemontese e nazionale. La quota di competenza di Nocivelli è pari a circa 400 milioni di euro, di cui circa 200 milioni per la realizzazione delle opere nei primi cinque anni e ulteriori 200 milioni per i servizi di facility management nel periodo di gestione.
La nomina del Commissario straordinario introduce un elemento di forte semplificazione e accelerazione nella governance del progetto, rafforzandone ulteriormente la credibilità e la solidità del percorso industriale.
Restano inoltre confermate le principali tappe del cronoprogramma: approvazione del progetto definitivo entro marzo 2026, avvio dei lavori entro dicembre 2026 e consegna dell'opera prevista per dicembre 2030.
"La nomina del Commissario straordinario rappresenta un passaggio molto importante perché rafforza la governance del progetto e ne favorisce una rapida attuazione. Per Nocivelli significa poter operare all'interno di un quadro ancora più chiaro e orientato all'esecuzione, in linea con le tempistiche già previste", ha commentato Nicola Turra, Amministratore Delegato di Nocivelli.
(Teleborsa) 10-02-2026 15:04
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|A.B.P. Nocivelli
|6,90
|-1,43
|14.22.50
|6,85
|7,00
|7,00