            Notizie Teleborsa

            Nocivelli, nomina del Commissario straordinario per la Città della Salute di Novara accelera fase operativa

            News Image (Teleborsa) - Il Consiglio dei Ministri ha nominato Marco Corsini Commissario straordinario per la realizzazione della Città della Salute e della Scienza di Novara. Tale nomina, imprimerà un'accelerazione decisiva al progetto di rilevanza strategica nazionale che vede Nocivelli ABP tra i protagonisti.

            Da ricordare che il nuovo polo ospedaliero di Novara è stato aggiudicato nel luglio 2025 al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Consorzio Stabile SIS e Nocivelli. L'operazione rientra in un contratto di Partenariato Pubblico Privato della durata di 30 anni e rappresenta una delle principali infrastrutture sanitarie strategiche a livello piemontese e nazionale. La quota di competenza di Nocivelli è pari a circa 400 milioni di euro, di cui circa 200 milioni per la realizzazione delle opere nei primi cinque anni e ulteriori 200 milioni per i servizi di facility management nel periodo di gestione.

            La nomina del Commissario straordinario introduce un elemento di forte semplificazione e accelerazione nella governance del progetto, rafforzandone ulteriormente la credibilità e la solidità del percorso industriale.

            Restano inoltre confermate le principali tappe del cronoprogramma: approvazione del progetto definitivo entro marzo 2026, avvio dei lavori entro dicembre 2026 e consegna dell'opera prevista per dicembre 2030.

            "La nomina del Commissario straordinario rappresenta un passaggio molto importante perché rafforza la governance del progetto e ne favorisce una rapida attuazione. Per Nocivelli significa poter operare all'interno di un quadro ancora più chiaro e orientato all'esecuzione, in linea con le tempistiche già previste", ha commentato Nicola Turra, Amministratore Delegato di Nocivelli.

            (Teleborsa) 10-02-2026 15:04

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            A.B.P. Nocivelli 6,90 -1,43 14.22.50 6,85 7,00 7,00


