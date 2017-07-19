Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
Nasdaq lancia progetto di token azionario, partnership con Payward e Seturion
(Teleborsa) - Nasdaq ha annunciato lunedì l'intenzione di lanciare un progetto di token azionario, che consentirà alle società quotate in borsa di avere maggiore controllo sulle proprie azioni in forma tokenizzata, inclusi i diritti di delega, le corporate actions, nonché i diritti di governance.
L'iniziativa si basa sulla proposta di tokenizzazione di Nasdaq, depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti nel settembre 2025, in cui il Nasdaq proponeva di consentire la negoziazione sui suoi mercati di titoli azionari e il loro regolamento in forma di token tramite la Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC).
La trading venue ha anche dichiarato che il partner Payward, la società madre della piattaforma globale di criptovalute Kraken, progetterà un gateway per la circolazione delle azioni tokenizzate tra i mercati regolamentati e i mercati on-chain.
Nasdaq ha inoltre annunciato una partnership con Seturion, la piattaforma paneuropea di regolamento per asset tokenizzati del Gruppo Boerse Stuttgart. Le sedi di negoziazione europee del Nasdaq si collegheranno a Seturion per la negoziazione di titoli tokenizzati che saranno regolati tramite la piattaforma.
Il progetto del token azionario, ha spiegato Nasdaq, mira a "integrare i mercati azionari regolamentati esistenti e le reti blockchain non regolamentate, supportando una struttura di mercato coerente e trasparente per le azioni, indipendentemente da dove vengano negoziate. I mercati si stanno orientando verso un trading 24 ore su 24. L'infrastruttura che supporta il modo in cui le azioni vengono negoziate, detenute, trasferite e gestite deve evolversi per supportare operazioni continue in un ambiente di trading sempre attivo. Inoltre, la base di investitori azionari quotati ha il potenziale per espandersi poiché i mercati rimangono aperti su più fusi orari, rendendo sempre più importante disporre di strumenti moderni per consentire agli emittenti pubblici di interagire con gli investitori in tutto il mondo".
(Teleborsa) 09-03-2026 14:26
L'iniziativa si basa sulla proposta di tokenizzazione di Nasdaq, depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti nel settembre 2025, in cui il Nasdaq proponeva di consentire la negoziazione sui suoi mercati di titoli azionari e il loro regolamento in forma di token tramite la Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC).
La trading venue ha anche dichiarato che il partner Payward, la società madre della piattaforma globale di criptovalute Kraken, progetterà un gateway per la circolazione delle azioni tokenizzate tra i mercati regolamentati e i mercati on-chain.
Nasdaq ha inoltre annunciato una partnership con Seturion, la piattaforma paneuropea di regolamento per asset tokenizzati del Gruppo Boerse Stuttgart. Le sedi di negoziazione europee del Nasdaq si collegheranno a Seturion per la negoziazione di titoli tokenizzati che saranno regolati tramite la piattaforma.
Il progetto del token azionario, ha spiegato Nasdaq, mira a "integrare i mercati azionari regolamentati esistenti e le reti blockchain non regolamentate, supportando una struttura di mercato coerente e trasparente per le azioni, indipendentemente da dove vengano negoziate. I mercati si stanno orientando verso un trading 24 ore su 24. L'infrastruttura che supporta il modo in cui le azioni vengono negoziate, detenute, trasferite e gestite deve evolversi per supportare operazioni continue in un ambiente di trading sempre attivo. Inoltre, la base di investitori azionari quotati ha il potenziale per espandersi poiché i mercati rimangono aperti su più fusi orari, rendendo sempre più importante disporre di strumenti moderni per consentire agli emittenti pubblici di interagire con gli investitori in tutto il mondo".
(Teleborsa) 09-03-2026 14:26