Moncler, BlackRock ha una partecipazione del 5,135%
(Teleborsa) - BlackRock, il più grande asset manager al mondo, ha una partecipazione pari al 5,135% in Moncler, gruppo del lusso italiano quotato su Euronext Milan. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 17 novembre 2025. La quota è classificata come "indiretta gestione non discrezionale del risparmio".
(Teleborsa) 20-11-2025 19:22
