            Notizie Teleborsa

            Moncler, BlackRock ha una partecipazione del 5,135%

            News Image (Teleborsa) - BlackRock, il più grande asset manager al mondo, ha una partecipazione pari al 5,135% in Moncler, gruppo del lusso italiano quotato su Euronext Milan. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 17 novembre 2025. La quota è classificata come "indiretta gestione non discrezionale del risparmio".

            (Teleborsa) 20-11-2025 19:22

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Moncler 56,50 +0,93 17.35.15 56,18 57,48 56,50


