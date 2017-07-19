Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › finanza
Moderate perdite a Milano in un contesto europeo debole. Oggi attesi tassi invariati dalla Fed
(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, mentre Eurolandia cresce con moderazione.
Avvio debole per le principali Borse del Vecchio Continente, con Londra e Francoforte intorno alla parità, Milano in leggero calo e Parigi in netto rosso, zavorrata dal comparto del lusso, che risente dei conti diffusi ieri dal colosso Lvmh, ora in coda al listino a -7%.
Occhi oggi sulla Federal Reserve, con la prima riunione del nuovo anno, che in serata dovrebbe annunciare tassi invariati, ma l'attenzione è concentrata anche sulle parole del presidente, Jerome Powell, per capire come si muoverà la banca centrale nei prossimi mesi. Intanto martedì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che presto annuncerà la sua scelta per il nuovo numero uno della Fed e che i tassi di interesse scenderanno sotto la nuova leadership.
Sempre in tema di banche centrali, il governatore della banca centrale austriaca e membro del consiglio direttivo della BCE, Martin Kocher, in un'intervista al Financial Times ha dichiarato che la Banca Centrale Europea potrebbe dover considerare un altro taglio dei tassi di interesse se ulteriori guadagni dell'euro iniziassero a pesare sull'inflazione.
Seduta in frazionale ribasso per l'euro / dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,31%. Sessione euforica per l'oro, che mostra un balzo del 2,27%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 62,44 dollari per barile.
Aumenta di poco lo spread, che si porta a +59 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,44%.
Nello scenario borsistico europeo senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto, e vendite su Parigi, che registra un ribasso dello 0,78%.
A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB, che scende a 45.299 punti, con uno scarto percentuale dello 0,31%; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata sotto la parità a 48.119 punti.
Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (+0,08%); poco sopra la parità il FTSE Italia Star (+0,39%).
In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo STMicroelectronics (+4,01%), Amplifon (+0,89%), Prysmian (+0,87%) e Fincantieri (+0,78%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Moncler, che continua la seduta con -3,42%. Seduta negativa per Brunello Cucinelli, che mostra una perdita dell'1,65%. Piccola perdita per Lottomatica, che scambia con un -1,35%. Tentenna Banca Popolare di Sondrio, che cede l'1,28%.
Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Interpump (+4,71%), Technoprobe (+1,77%), Piaggio (+1,08%) e ENAV (+1,04%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Ferragamo, che continua la seduta con -7,84%. In perdita Safilo, che scende del 3,99%.
Sostanzialmente debole Avio, che registra una flessione dell'1,48%. Si muove sotto la parità Philogen, evidenziando un decremento dell'1,40%.
Tra le grandezze macroeconomiche più importanti:
Mercoledì 28/01/2026
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,6 Mln barili)
Giovedì 29/01/2026
09:00 Spagna: Vendite dettaglio, annuale (preced. 6%)
10:00 Unione Europea: M3, annuale (atteso 3%; preced. 3%)
11:00 Unione Europea: Fiducia imprese (atteso -8 punti; preced. -9 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia economia (atteso 97,1 punti; preced. 96,7 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -12,4 punti; preced. -13,1 punti)
11:00 Italia: Fatturato industria, mensile (preced. -0,5%).
(Teleborsa) 28-01-2026 09:30
Avvio debole per le principali Borse del Vecchio Continente, con Londra e Francoforte intorno alla parità, Milano in leggero calo e Parigi in netto rosso, zavorrata dal comparto del lusso, che risente dei conti diffusi ieri dal colosso Lvmh, ora in coda al listino a -7%.
Occhi oggi sulla Federal Reserve, con la prima riunione del nuovo anno, che in serata dovrebbe annunciare tassi invariati, ma l'attenzione è concentrata anche sulle parole del presidente, Jerome Powell, per capire come si muoverà la banca centrale nei prossimi mesi. Intanto martedì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che presto annuncerà la sua scelta per il nuovo numero uno della Fed e che i tassi di interesse scenderanno sotto la nuova leadership.
Sempre in tema di banche centrali, il governatore della banca centrale austriaca e membro del consiglio direttivo della BCE, Martin Kocher, in un'intervista al Financial Times ha dichiarato che la Banca Centrale Europea potrebbe dover considerare un altro taglio dei tassi di interesse se ulteriori guadagni dell'euro iniziassero a pesare sull'inflazione.
Seduta in frazionale ribasso per l'euro / dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,31%. Sessione euforica per l'oro, che mostra un balzo del 2,27%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 62,44 dollari per barile.
Aumenta di poco lo spread, che si porta a +59 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,44%.
Nello scenario borsistico europeo senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto, e vendite su Parigi, che registra un ribasso dello 0,78%.
A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB, che scende a 45.299 punti, con uno scarto percentuale dello 0,31%; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata sotto la parità a 48.119 punti.
Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (+0,08%); poco sopra la parità il FTSE Italia Star (+0,39%).
In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo STMicroelectronics (+4,01%), Amplifon (+0,89%), Prysmian (+0,87%) e Fincantieri (+0,78%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Moncler, che continua la seduta con -3,42%. Seduta negativa per Brunello Cucinelli, che mostra una perdita dell'1,65%. Piccola perdita per Lottomatica, che scambia con un -1,35%. Tentenna Banca Popolare di Sondrio, che cede l'1,28%.
Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Interpump (+4,71%), Technoprobe (+1,77%), Piaggio (+1,08%) e ENAV (+1,04%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Ferragamo, che continua la seduta con -7,84%. In perdita Safilo, che scende del 3,99%.
Sostanzialmente debole Avio, che registra una flessione dell'1,48%. Si muove sotto la parità Philogen, evidenziando un decremento dell'1,40%.
Tra le grandezze macroeconomiche più importanti:
Mercoledì 28/01/2026
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,6 Mln barili)
Giovedì 29/01/2026
09:00 Spagna: Vendite dettaglio, annuale (preced. 6%)
10:00 Unione Europea: M3, annuale (atteso 3%; preced. 3%)
11:00 Unione Europea: Fiducia imprese (atteso -8 punti; preced. -9 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia economia (atteso 97,1 punti; preced. 96,7 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -12,4 punti; preced. -13,1 punti)
11:00 Italia: Fatturato industria, mensile (preced. -0,5%).
(Teleborsa) 28-01-2026 09:30
Titoli citati nella notizia
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Amplifon
|13,58
|+1,15
|10.05.20
|13,31
|13,585
|13,31
|Lottomatica Group
|20,52
|-1,35
|10.04.09
|20,42
|20,56
|20,52
|Enav
|4,85
|+1,00
|9.58.02
|4,812
|4,87
|4,822
|Piaggio
|1,783
|+0,96
|9.58.21
|1,772
|1,786
|1,776
|Bca Pop Sondrio
|16,855
|-1,98
|10.05.18
|16,82
|17,20
|17,20
|Salvatore Ferragamo
|6,275
|-6,27
|10.05.32
|6,02
|6,575
|6,565
|Brunello Cucinelli
|78,54
|-1,97
|10.05.18
|77,66
|79,16
|79,02
|Moncler
|48,07
|-3,18
|10.05.32
|47,55
|48,60
|48,60
|Interpump Group
|48,12
|+4,84
|10.05.17
|45,94
|48,74
|46,08
|Stmicroelectronics
|25,225
|+3,25
|10.05.27
|25,22
|26,11
|25,525
|Prysmian
|100,25
|+0,77
|10.05.27
|100,05
|101,25
|101,00
|Philogen
|21,20
|-1,40
|9.41.00
|21,00
|21,20
|21,00
|Technoprobe
|15,97
|+0,69
|10.05.26
|15,96
|16,60
|16,50
|Avio
|33,00
|-2,37
|10.05.30
|32,90
|34,65
|34,60
|Fincantieri
|16,77
|+0,60
|10.03.18
|16,66
|16,84
|16,84
|Safilo Group
|1,862
|-4,71
|10.05.18
|1,85
|1,94
|1,936